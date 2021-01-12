ارتفاع هامشي لأسعار النفط

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شهدت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الثلاثاء ارتفعًا وسط توقعات بانخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي ومتابعة آخر تطورات وباء كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم مارس بنحو 0.1 بالمئة إلى 55.72 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام “نايمكس” الأمريكي تسليم فبراير 0.2 بالمئة عند 52.36 دولار للبرميل.

وتوقع “جولدمان ساكس” ارتفاع سعر خام “برنت” إلى مستوى 65 دولاراً للبرميل بحلول منتصف العام الجاري، مقارنة بتقديرات سابقة بأن يُسجل ذلك المستوى مع نهاية 2021، وذلك بدعم من قوة الطلب المتوقعة نتيجة توزيع لقاحات “كورونا”.