“الليبية للاستثمار” تبدأ بمراجعة وتدقيق الحسابات الختامية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن انطلاق المرحلة التحضيرية لمراجعة وتدقيق حساباتها الختامية عن العام المنتهي 2019.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها، أن هذه العملية، تمت بالتعاون مع شركة “أرينست ويونغ”.

وبحسب المؤسسة؛ فإن هذه العملية تهدف إلى تحليل الفجوة واختبار مدى ملائمة القوائم المالية للمؤسسة لعام 2019 للمعايير الدولية، وجاهزيتها للتدقيق من قبل المراجع الخارجي.

وأضافت المؤسسة، في البيان، أن الشركة ستقوم، على مدى شهريْن متتالييْن، بإجراء الاختبارات اللازمة للقوائم المالية للمؤسسة عن عام 2019؛ وذلك بهدف تقييم الوقت والتكلفة اللازميْن لإجراء عملية التدقيق المُتكامل، وإتمامه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا الصدد، رحّب رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، بهذه الخطوة، التي تضمن الاستمرار والالتزام في نشر الضوابط الأفضل في مجال “التدقيق والمخاطر والامتثال وإعداد التقارير”، وتعزيزًا لجهود المؤسسة المُتواصلة لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، من خلال رفع درجات الحوكمة، والإفصاح والشفافية، وتحقيق التميز المؤسسي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية