اقتصاد

“الليبية للاستثمار” تبدأ بمراجعة وتدقيق الحسابات الختامية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار عن انطلاق المرحلة التحضيرية لمراجعة وتدقيق حساباتها الختامية عن العام المنتهي 2019.

وأفادت المؤسسة، في بيان لها، أن هذه العملية، تمت بالتعاون مع شركة “أرينست ويونغ”.

وبحسب المؤسسة؛ فإن هذه العملية تهدف إلى تحليل الفجوة واختبار مدى ملائمة القوائم المالية للمؤسسة لعام 2019 للمعايير الدولية، وجاهزيتها للتدقيق من قبل المراجع الخارجي.

وأضافت المؤسسة، في البيان، أن الشركة ستقوم، على مدى شهريْن متتالييْن، بإجراء الاختبارات اللازمة للقوائم المالية للمؤسسة عن عام 2019؛ وذلك بهدف تقييم الوقت والتكلفة اللازميْن لإجراء عملية التدقيق المُتكامل، وإتمامه وفق أفضل الممارسات الدولية.

وفي هذا الصدد، رحّب رئيس مجلس الإدارة والمُدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، بهذه الخطوة، التي تضمن الاستمرار والالتزام في نشر الضوابط الأفضل في مجال “التدقيق والمخاطر والامتثال وإعداد التقارير”، وتعزيزًا لجهود المؤسسة المُتواصلة لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة، من خلال رفع درجات الحوكمة، والإفصاح والشفافية، وتحقيق التميز المؤسسي.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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