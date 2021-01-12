نقابة النفط تُطالب بتوضيح أسباب تأخر تنفيذ قرار زيادة المرتبات

طالبت النقابة العامة للنفط، خلال اجتماع مُوسّع عقدته مع مدير مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي؛ بتوضيح أسباب تأخر تنفيذ قرار زيادة المرتبات بنسبة 67%.

وتضمّن الاجتماع، أيضًا، مُناقشة أسباب تأخّر صرف ميزانية المؤسسة الوطنية على العاملين بقطاع النفط، حيثُ قامت النقابة بتسليم مذكرة توضيحية لعرضها على محافظ مصرف ليبيا المركزي؛مُطالبة بضرورة الردّ عليها كتابيًا.

وفي وقت سابق، أصدر رئيس النقابة العامة للنفط، سالم علي رميح، قرارًا بتشكيل لجنة لإعداد مُقترحٍ مُتكاملٍ للشركات الخدمية التابعة لها.

وبحسب القرار؛ فقد تم تشكيل اللجنة، وتعيين لؤي عمر داوود كرئيس للجنة، أحمد الغول وفتحي المعمري وأحمد المحمودي كأعضاء، على أن تقوم هذه اللجنة باقتراح ودراسة وضع هذه الشركات ووضع العاملين بها، ويتم تقديم المقترح التابع للجنة للمكتب التنفيذي، خلال شهر من تاريخ صدور القرار؛ لإحالته للمؤسسة الوطنية للنفط.

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