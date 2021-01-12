شركة “مليتة” تبحث إمكانية زيادة معدلات الإنتاج

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع رئيس لجنة إدارة المشغل لشركة “مليتة للنفط والغاز”، محمد بن شتوان؛ إمكانية زيادة معدلات الإنتاج.

وتضمّن الاجتماع، الذي عُقد بمقر المؤسسة، مناقشة النشاط العام للشركة، والاطلاع على التقدم الحاصل في تطوير القطع البحرية “أيه وإي”، تزامنًا مع خطط المؤسسة لرفع مستويات الإنتاج.

من جهته، شدّد “بن شتوان” على أهمية دور المؤسسة ودعمها المستمر لتحقيق مستهدفات شركة “مليتة”؛ من أجل تحسين الخدمات بمختلف المواقع، وتوفير ظروف العمل الجيدة والبيئة المناسبة، ليتمكّن جميع المستخدمين من أداء عملهم على أكمل وجه وبالصورة المطلوبة، مؤكدًا أن شركة “مليتة” تعمل بكل طاقاتها، رغم كل التحديات؛ للمحافظة على معدلات الإنتاج وزيادته.

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