وعود بايدن تقفز بأسعار النفط.. عالمياً

حققت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بتوقعات السحب من مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.

ومع حلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، مسجلة خمسة وخمسين دولارا وثمانية وثمانين سنتا للبرميل، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا مسجلاً اثنين وخمسين دولارا وخمسين سنتا للبرميل.

وفي ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمزيد من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

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