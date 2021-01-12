اقتصاد

وعود بايدن تقفز بأسعار النفط.. عالمياً

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حققت أسعار النفط العالمية مع جلسة افتتاح اليوم الثلاثاء ارتفاعًا ملحوظًا مدعومة بتوقعات السحب من مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.

ومع حلول الساعة العاشرة بتوقيت ليبيا، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، مسجلة خمسة وخمسين دولارا وثمانية وثمانين سنتا للبرميل، بينما حقق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنتا مسجلاً اثنين وخمسين دولارا وخمسين سنتا للبرميل.

وفي ظل ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، ووعد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، بمزيد من الإنفاق الإضافي للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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