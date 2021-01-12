ارتفاع جماعي للدولار واليورو والاسترليني.. اخر اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 12-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاع كل من سعر الدولار الامريكي و الجنية الاسترليني و اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4647 د‫.‬ل 4.4759 د‫.‬ل 4.4536 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4251 د‫.‬ل 5.4387 د‫.‬ل 5.4115 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0466 د‫.‬ل 6.0617 د‫.‬ل 6.0315 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.4974 د‫.‬ل 3.5061 د‫.‬ل 3.4886 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4414 د‫.‬ل 3.45 د‫.‬ل 3.4328 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0121 د‫.‬ل 5.0246 د‫.‬ل 4.9995 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.538 د‫.‬ل 0.5393 د‫.‬ل 0.5366 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5237 د‫.‬ل 0.525 د‫.‬ل 0.5224 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7294 د‫.‬ل 0.7312 د‫.‬ل 0.7275 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.28 د‫.‬ل 4.29 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.19 د‫.‬ل 1.193 د‫.‬ل 1.187 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2156 د‫.‬ل 1.2186 د‫.‬ل 1.2125 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6521 د‫.‬ل 1.6562 د‫.‬ل 1.6479 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.337 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5058 د‫.‬ل 0.5071 د‫.‬ل 0.5046 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.602 د‫.‬ل 0.602 د‫.‬ل 0.602 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.599 د‫.‬ل 0.6005 د‫.‬ل 0.5975 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6907 د‫.‬ل 0.6924 د‫.‬ل 0.689 د‫.‬ل

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