ارتفاع جماعي للدولار واليورو والاسترليني.. اخر اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 12-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاع كل من سعر الدولار الامريكي و الجنية الاسترليني و اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء 12 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4647 د.ل
|4.4759 د.ل
|4.4536 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4251 د.ل
|5.4387 د.ل
|5.4115 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0466 د.ل
|6.0617 د.ل
|6.0315 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4974 د.ل
|3.5061 د.ل
|3.4886 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4414 د.ل
|3.45 د.ل
|3.4328 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0121 د.ل
|5.0246 د.ل
|4.9995 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.538 د.ل
|0.5393 د.ل
|0.5366 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5237 د.ل
|0.525 د.ل
|0.5224 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7294 د.ل
|0.7312 د.ل
|0.7275 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.28 د.ل
|4.29 د.ل
|4.27 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.19 د.ل
|1.193 د.ل
|1.187 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2156 د.ل
|1.2186 د.ل
|1.2125 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6521 د.ل
|1.6562 د.ل
|1.6479 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.337 د.ل
|0.337 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.5058 د.ل
|0.5071 د.ل
|0.5046 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.602 د.ل
|0.602 د.ل
|0.602 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.599 د.ل
|0.6005 د.ل
|0.5975 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6907 د.ل
|0.6924 د.ل
|0.689 د.ل
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