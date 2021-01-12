مصرف الأمان يعلن عن رفع سقف السحب بالصكوك والبطاقات

أعلن مصرف الأمان التجاري الخاص في طرابلس اليوم الثلاثاء عن رفع سقف السحب لجميع العملاء بالصكوك المصدقة والبطاقات، إضافة إلى السحب المباشر خلال فترات محددة.

وأوضح المصرف في بيان مقتضب على فيسبوك، بأن الزبون يمكنه سحب ما قيمته 50 ألف دينار شهريًا عن طريق الصكوك النصدقة، بينما تصل قيمة عملية السحب عبر البطاقة أو مباشرة إلى 200 دينار أسبوعيا.

وكان المصرف كشف في وقت سابق عن شروعه في قبول طالبات كبار التجار بشأن الاعتمادات المستندية، إضافة إلى الأغراض الشخصية مما سيوفر السيولة النقدية مع مرور الوقت، وفق توقعات المصرف.

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