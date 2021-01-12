“صنع الله” يجتمع مع أعيان “غات”.. ويطلع على مختنقات البلدية

التقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمس الاثنين بمكتبه بمقر المؤسسة بطرابلس، وفد بلدية “غات”، والذي ضمّ “نصر اسرير عضو مجلس النواب وأبكدا الكوني عضو المجلس الأعلى للدولة، و الدكتور موسى المهدي عميد بلدية “غات”، وعددًا من أعضاء المجلس البلدي وأعيان ومشايخ غات”، وذلك بحضور مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وشهد اللقاء مناقشة الأوضاع الصعبة لبلدية غات والأزمات الرئيسة التي تُعاني منها المنطقة وإمكانية المساهمة في إنهاء هذه الأزمات التي يُعاني منها سكان بلدية “غات”.

وقال “صنع الله” أن مدينة “غات” إحدى أهم المدن التاريخية الليبية، وعلى الجميع مسؤولية دعمها و المحافظة على إرثها، مضيفاً أن المؤسسة الوطنية للنفط تعمل في ظل إمكانياتها المحدودة وفي ظلّ توفر الميزانيات، وعبر برامج التنمية المستدامة مع شركائها في توفير بعض الخدمات للمناطق والمدن المجاورة للحقول والموانئ النفطية.

وأشار إلى أن بلدية غات تعتبر إحدى مناطق عمليات المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك بعد بدء عمليات تطوير الحقول من قبل شركة “زلاف للنفط”، والذي سيُساهم في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والمحلي والخدمات لصالح السكان.

وقدّم المشاركون في الاجتماع، شكرهم وتقديرهم للدور الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط في إحداث التنمية وتقديم الخدمات المختلفة في بعض المدن والمناطق، متمنين استمرار هذا الدور، نظرًا لما له من أثر كبير في استقرار وتنمية البلد.

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