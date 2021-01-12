بعد قفزة الدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي 12-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي قفزة جديدة مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب ارتفاعها جماعياً في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء.

وقفز الدولار الامريكي بالتزامن مع الاعلان عن اجتماع مرتقب يجمع قيادات من المصرف المركزي ووزارة المالية وعلي الحبري بشأن اقرار الميزانية السنوية لليبيا.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 12-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.425 بيع في زليتن

5.415 شراء

5.435 بيع في طرابلس

5.425 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.455 دينار

اليورو = 6.60 دينار

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.66 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 228 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب266 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب304 دينار

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