الشركة الوطنية للنقل البحري تعلن عن شراء ناقلة نفط جديدة

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري في طرابلس اليوم الثلاثاء عن شرائها ناقلة نفط خام جديدة وأطلقت عليها اسم إبن حوقل – 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها، بأن شراء الناقلة يعتبر عمل كبير يضاف إلى الشركة بإقتنائها ناقلة نفط حديثة مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة ومتطلبات إئتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF) والتي تم بناؤها تحت إشراف هيئة التصنيف البريطانية (لويدز).

وأشار البيان إلى أن الناقلة إبن حوقل هي أول ناقلة جديدة يتم إقتنائها منذ عشر سنوات، وهي نتاج المرحلة الأولى لخطة تطوير وتحديث أسطول الشركة 20/23، والتي إنطلقت أولى مراحلها ( الإحلال / الإقتناء ) منتصف العام الماضي، ولازالت الشركة تمضي قدماً نحو تطوير وتحديث أسطولها البحري وفق خططها المستقبلية.

ومن المتوقع أن تساهم عملية التحديث بشكل كبير في تحسين الأداء العام للأسطول، مع الحرص التام على تطبيق القيم والأسس التجارية بجودة عالية، بحسب بيان الشركة.

وتطمح الوطنية للنقل البحري من خلال عملية تحديث الأسطول لأن تكون على قمة هرم التميز بين مصاف الشركات العالمية في تقديم الخدمات بأحدث طرق تشغيل الأساطيل البحرية وفقاً للمعايير ونظم الجودة والسلامة العالمية، و بما يساهم في تعزيز مكانة الشركة إقليمياً ودولياً.

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