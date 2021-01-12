انتهاء اجتماع وفدي حكومتي ليبيا في البريقة لتوحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي

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أكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن انتهاء اجتماع وفد الحكومة الليبية وحكومة الوفاق بشأن توحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن هناك بيانًا مرتقبًا سيصدر في وقت لاحق.

شهدت بلدة البريقة غربي مدينة أجدبيا اليوم الثلاثاء اجتماعًا رفيع المستوى يضم مسؤولي من حكومتي ليبيا “الحكومة الليبية” و”حكومة الوفاق الوطني”، لتوحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي.

وفد الحكومة الليبية يضم وزير المالية مراجع غيث محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووفد حكومة الوفاق يضم وزير الخارجية محمد سيالة ووزير المالية فرج بومطاري، وعدداً من المسؤولين من الحكومتين.

ويأتي الاجتماع ضمن مخرجات الاتفاق الذي جرى بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والحكومة الليبية، ولم يصدر بيان رسمي بالخصوص حتى الآن وقوة تابعه لجهاز حرس المنشآت النفطية تؤمن الاجتماع.