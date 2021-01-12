اقتصاد

انتهاء اجتماع وفدي حكومتي ليبيا في البريقة لتوحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكدت مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء أن انتهاء اجتماع وفد الحكومة الليبية وحكومة الوفاق بشأن توحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي، مشيرة إلى أن هناك بيانًا مرتقبًا سيصدر في وقت لاحق.

شهدت بلدة البريقة غربي مدينة أجدبيا  اليوم الثلاثاء اجتماعًا رفيع المستوى يضم مسؤولي من حكومتي ليبيا “الحكومة الليبية” و”حكومة الوفاق الوطني”، لتوحيد الميزانية والعمل الدبلوماسي.

وفد الحكومة الليبية يضم وزير المالية مراجع غيث محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووفد حكومة الوفاق يضم وزير الخارجية محمد سيالة ووزير المالية فرج بومطاري، وعدداً من المسؤولين من الحكومتين.

ويأتي الاجتماع ضمن مخرجات الاتفاق الذي جرى بين نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق والحكومة الليبية، ولم يصدر بيان رسمي بالخصوص حتى الآن وقوة تابعه لجهاز حرس المنشآت النفطية تؤمن الاجتماع.

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#البريقة العمل_الدبلوماسي توحيد_الميزانية حكومتي_ليبيا

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  • هذه مواضيع لا يتم ادخال فيها شركات نفطية ليبية او عاملين فيها وهي تتعلق بالاقتصاد بالشكل الاساسي – الان الدعم الاقتصادي تحتاجه الموسساتً الليبية كل على حدة حسب المتطلبات ولا يمكن توحيد المؤسسة النفطية مع العمل الدوبلوماسي أبدا وهي خطك فاشلة ربما ستؤدي الى هلاك اقتصاد الموسساتً العامة الاخرى او الدعم الي تحتاجه –
    العمل الدوبلوماسي الليبي يحتاج لموظفين يتبعون الادارة العامة لوزارة الخارجية الليبية ويكون الموظفين قادرين على التحدث بلغات عديدة وشهادات علمية وقادرين على تسيير الاعمال فالخارج الى الداخل الليبي في شءون تتعلق بالمواطنة والامن وشءون المواطنين وعلاقات التنسيق الدوبلوماسي في اطار العرف والاحكام الليبية –
    وليس للعمل في تفويض النفط والغاز الليبي لفءة معينة من المواطنين …!!!!
    اعتقد ان هذا الموضوع يحتاج لمراجعة واستبيان للادارة الخارجية الليبية وكذلك استشارة الادارة الاقتصادية العامة مما يحصل من تقصير واضح في دعم المزارع الليبية والمشاريع الحيوانية والصناعية في شءون الدولة فالداخل . وخاصة بعد غزو الجراد لمعظم المناطق الليبية بدون سابق إنذار.

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