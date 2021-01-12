اقتصاد

اقتصاد الوفاق تدعو مراقبيها إلى اجتماع هام

تم النشر منذُ ثانيتين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

وجه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الصناعة بحكومة الوفاق رسالة إلى مراقبي الاقتصاد والصناعة ، ومسؤولي الجودة بالمراقبات .

وبحسب المراسلة فتسعى وزارة الاقتصاد لمتابعة أداء الشركات والمصانع التابعة للقطاعين العام والخاص والإطلاع على أنظمة الجودة المتبعة لديها والتأكد من تطبيقها من أجل خلق قطاع صناعي منافس .

كما أشار وكيل وزارة الاقتصاد خلال مراسلته إلى خطة الرقابة على جودة المنتجات الصناعية المحلية المزمع إطلاقها من قبل إدارة الجودة بالوزارة خلال الفترة القادمة .

كما دعا الوكيل لحضور اجتماع يوم الأحد الموافق 17 يناير لمناقشة الخطة المذكورة وسبل تطبيقها والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية

عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك