اقتصاد الوفاق تدعو مراقبيها إلى اجتماع هام

وجه وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون الصناعة بحكومة الوفاق رسالة إلى مراقبي الاقتصاد والصناعة ، ومسؤولي الجودة بالمراقبات .

وبحسب المراسلة فتسعى وزارة الاقتصاد لمتابعة أداء الشركات والمصانع التابعة للقطاعين العام والخاص والإطلاع على أنظمة الجودة المتبعة لديها والتأكد من تطبيقها من أجل خلق قطاع صناعي منافس .

كما أشار وكيل وزارة الاقتصاد خلال مراسلته إلى خطة الرقابة على جودة المنتجات الصناعية المحلية المزمع إطلاقها من قبل إدارة الجودة بالوزارة خلال الفترة القادمة .

كما دعا الوكيل لحضور اجتماع يوم الأحد الموافق 17 يناير لمناقشة الخطة المذكورة وسبل تطبيقها والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاع .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية