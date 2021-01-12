ناقلة نفط جديدة تنضم إلى أسطول الشركة العامة للنقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، الثلاثاء، اقتناء ناقلة نفط خام جديدة تحمل اسم ” إبن جوقل” 2021 لتنضم إلى أسطول الشركة البحري بدءا من الأثنين.

َوقالت الشركة في بيان لها إن الناقلة بنيت تحت إشراف هيئة التصنيف البريطانية (لويدز ) ، وهي مطابقة لأعلى معايير الجودة والسلامة والبيئة ومتطلبات ائتلاف شركات النفط الكبرى (OCIMF ).

وأوضحت الشركة أن هذه الناقلة هي الأولى التي يتم اقتناؤها منذ عشر سنوات؛ و تأتي ضمن خطة التطوير وتحديث الأسطول؛ مما سيسهم في تحسين الأداء العام للأسطول تقديم الخدمات بأحدث طرق تشغيل الأساطيل البحرية وفقاً لمعايير ونظم الجودة والسلامة العالمية.

يذكر أن الشركة الوطنية العامة للنفط للنقل البحري، وضعت خطتها 20/32 لتطوير وتحديث أسطول الشركة، وكانت أول مراحلها (الإحلال, الاقتناء) منتصف العام الماضي.

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