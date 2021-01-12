مالية الوفاق تؤكد قرب التوصل لـ”ميزانية موحدة” للبلاد وعرضها على الحكومة الجديدة

قالت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني في بيان اليوم الثلاثاء، إنها توصلت لاتفاق مع مسؤولين في شرق البلاد على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة الموحدة خلال المدة القادمة، تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

وكان وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري التقى رفقة وزير الخارجية محمد سيالة بمدينة البريقة مع محافظ المصرف المركزي بالبيضاء ووزير المالية بالحكومة المؤقتة مراجع غيث، بشأن توحيد المؤسسات والميزانية العامة للدولة.

ووفق البيان، فإن الاجتماع تناول الشأن الاقتصادي والمالي وكيفية إحداث التكامل بين سياسات الاقتصاد الكلي سواء المالية والنقدية والتجارية، والخطوات اللازمة لتعزيز دور تلك السياسات المرحلة المقبلة.

وأشار البيان إلى التوصل لاتفاق على مجموعة من النقاط أبرزها الاتفاق على تحديد حجم الانفاق الحكومي والتأكيد على مبدأ كفاءة الانفاق، وإعداد تصور نهائي للميزانية العامة الموحدة خلال المدة القادمة، تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

ويأتي الاجتماع وفق وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني استجابة إلى نداءات المواطنين والمطالبة بتصحيح ومعالجة الأوضاع الاقتصادية لتخفيف وطأة ما يتعرض له الاقتصاد الوطني من صدمات مركبة والتي أثرت بشكل مباشر على الظروف المعيشية للمواطن في سائر البلاد، إضافة إلى أن الإصلاح الاقتصادي سيقود في نهاية المطاف إلى الإصلاح السياسي.

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