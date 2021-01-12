ميناء الحريقة طبرق يشحن ناقلة بمليون برميل في طريقها إلى هولندا

أخبار ليبيا24- خاص

قال مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق رجب سحنون اليوم الثلاثاء لـ”أخبار ليبيا24″ إن الميناء يشحن ناقلة بمليون برميل في طريقها إلى هولندا.

وأضاف سحنون أن الناقلة النفطية “EUROCHAMPION 2004” رست بميناء الحريقة النفطي بمدينة طبرق التابع لشركة الخليج العربي للنفط لشحن مليون برميل من النفط الخام والشحنة مقسمة ما بين هولندا والمملكة المتحدة.

وأوضح مراقب ميناء الحريقة ومصفاة طبرق أن هذه الناقلة هي الثانية في عام 2021 حيث سبقتها ناقلة بمليون برميل إلى الصين.

وأشار سحنون إلى أن ميناء الحريقة النفطي يتزود بالنفط الخام من حقلي مسلة والسرير عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

يشار إلى أن ميناء الحريقة النفطي في طبرق يتمتع بحماية طبيعية يجعله يعمل طوال أيام السنة كما أن الميناء صدر عدد 24 ناقلة خلال العام الماضي 2020.