“صنع الله” يطلع على آخر إنجازات شركة “الهروج النفطية”

في سلسلة اجتماعات المؤسسة الوطنية للنفط، التي عقدتها للاطلاع على سير العمل ومتابعة كافة الأنشطة بالحقول والشركات التابعة لها؛ بحث “صنع الله”، بمقر المؤسسة الرئيس بطرابلس، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة “الهروج للعمليات النفطية” خليفة عمرو، وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبو القاسم شنقي؛ نشاطات الشركة المختلفة.

واطلع المجتمعون على التقدُّم الحاصل بإعادة الإنتاج من حقل “الناقة”، إضافةً إلى أعمال الصيانة التي تقوم بها فرق الصيانة التابعة لها، والإنجازات التي حقّقتها في صيانة العديد من التسريبات بأنابيب نقل النفط الخام، والمُعدّات السطحية، رغم تدنّي الموارد المالية والميزانيات اللازمة.

وبحسب بيان المؤسسة، الذي نشر عبر المنصة الرسمية لها؛ فإن مشكلة الميزانية تُشكّل تحدّيًا كبيرًا للمؤسسة الوطنية للنفط، لتنفيذ خططها للعام 2021، وإنجاز المشروعات المُهمّة، والإيفاء بالتزاماتها.

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