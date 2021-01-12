ناقلة نفط حديثة تنضم لأسطول شركة النقل البحري

أعلنت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري عن اقتناء ناقلة نفط جديدة في إطار خطتها لتطوير أسطول الشركة للفترة من 2020 و2023 والتي ستتم عبر مرحلتي الإحلال والاقتناء.

وقالت الشركة، في بيان اطّلعت قناة “218” على نسخة منه، إن إدارة الشركة اختارت اسم “ابن حوقل 2021” للناقلة الحديثة والتي تم بناؤها بما يناسب معايير السلامة والبيئة وتحت إشراف هيئة التصنيف البريطانية، مبينة أن الناقلة ستعزز عمل الأسطول.

وكانت شركة النقل البحري أطلقت في ديسمبر من عام 2019 خطتها بشأن تطوير أسطولها وتشكيل لجان فنية مهمتها تقييم السفن والبواخر المملوكة لها.

وأوضحت الشركة قبل عامين أن أعمال التطوير تتضمن بيع 4 سفن في المرحلة الأولى وهي “ابن بطوطة وانتصار والقرضابية وجبل نفوسة” على أن يتم شراء ناقلتي نفط خام وناقلتي منتجات نفطية، أما في المرحلة الثانية التي ستبدأ عام 2021 فستبيع الشركة الناقلتين “الشاهد والظافر” على أن يتم شراء ناقلتي غاز بترول مسال في نفس العام.

وستنطلق المرحلة الثالثة مع حلول عام 2022 باستمرار بيع السفن التي بلغ عمرها 15 عاما وأكثر وإحلالها بسفن أخرى تكون ملائمة لمتطلبات السوق العالمية، على أن يتم استكمال الدراسات اللازمة للمشاريع المستقبلية في عام 2023.

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