البعثة الأممية تُرحب بجهود توحيد الميزانية العامة في ليبيا

رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء بالاجتماع الذي عقد في البريقة بين وزير المالية فرج بومطاري ونظيره إمراجع غيث لتوحيد الميزانية الوطنية لعام 2021.

وقالت البعثة في بيان لها، إن التعاون الليبي – الليبي يعد مشجعاً وخطوة ضرورية للغاية ينبغي أن تقترن بجهود حقيقية على المسار السياسي لتشكيل حكومة موحدة تكون في وضع أفضل يمكنها من تنفيذ الميزانية الموحدة بشكل فعال.

وكانت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أعلنت في بيان، عن توصلها لاتفاق مع مسؤولين في شرق البلاد على إعداد تصور نهائي للميزانية العامة الموحدة خلال المدة القادمة، تمهيداً لعرضها على حكومة الوحدة الوطنية الجديدة.

والتقى وزير المالية فرج بومطاري رفقة وزير الخارجية محمد سيالة بالبريقة، محافظ المصرف المركزي بالبيضاء ووزير المالية بالحكومة المؤقتة مراجع غيث، إضافة إلى مسؤولين آخرين من إدرات الجانبين.

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