بعـد ارتفاع جماعي.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر صرف الدولار الامريكي تراجعاً نسبياً مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تراجعها في تداولات السوق الموازية مساء الثلاثاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الثلاثاء 12-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار – طرابلس = 5.335 ~ 5.34 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.35 دينار

اليورو = 6.48 دينار

الجنية الإسترليني 7.10 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 1.96 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 220 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب256 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب293.3 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي