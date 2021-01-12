العكاري يتحدث عن موعد توفر السيولة وصراع المركزي مع السوق الموازي

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف التابعة لمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري اليوم الثلاثاء، إن اجتماع مجلس إدارة المركزي نقطة إيجابية وليست مهمتها فقط تعديل سعر الصرف بل تعديل السياسة النقدية، حيث ستكون هناك قرارات أهم من تعديل سعر الصرف.

وأوضح العكاري في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية، بأن وعدهم في توفر السيولة لم يخلفوه مؤكدًا بأنها ستكون متاحة وبعدالة كاملة في القريب العاجل، مشيرًا إلى أنه لأول مرة تم تصميم تقارير توضح الصورة بخصوص السيولة والمصارف بالكامل وأن السيولة ستتحسن بشكل كبير في المدن الرئيسية. وأضاف: “لكن هذه المرة يتم نقل السيولة للأماكن البعيدة وسيتم تسليم هذه التقارير إلى إدارة الرقابة على المصارف”.

وناشد عضو لجنة تعديل الصرف بالمركزي المواطنين بالمساهمة في حل أزمة السيولة، فعملية الشراء بالصك وبالبطاقة هي ذاتها بالكاش فلماذا الذهاب إلى المصارف، بحسب العكاري. وأكد أيضا بأنه خلال أسابيع سيشهد المواطن تحسن كبير في أزمة السيولة حيث سيطلب من مجلس إدارة المركزي سحب فئات من العملة من التداول وذلك لغرض توفر السيولة.

وأشار العكاري إلى أنه يجب مقارنة سعر الدولار الحالي بسعر الدولار قبل اجتماع مجلس إدارة المركزي، مؤكدًا بأن ما يحدث الأن مواجهة بين المصرف المركزي ومضاربي العملة في السوق الموازي.

ويتوقع بأن مصارف مثل التجارة والتنمية والوحدة والجمهورية ستعمل خلال اليوميين القادميين وكحد أقصى يوم الأحد القادم على بيع النقد الأجنبي رسمياً كالمصارف الأخرى، حيث أن نصرف التجاري الوطني قام بشحن بطاقات بقيمة 5 مليون دولار على السعر الجديد، إضافة إلى أن بعض المحال أعلنت تخفيض منتجاتها على السعر الجديد أيضا.

وأكد العكاري بأن هناك ظروف جديدة فرضت عليهم بأن يكاتبوا مجلس إدارة المركزي باعتماد سعر صرف يتجاوز 4 دينار، لكن في المقابل هناك أيضا أناس يعملون على إفشال الموضوع الخاص بسعر الصرف الجديد، لاستفادهم من الوضع السابق. مشيرًا إلى استمرارهم في سياسة الإصلاح والأهداف المخطط لها.

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