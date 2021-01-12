اقتصاد

العكاري يكشف موعد فتح المقاصة … وزيارة قريبة للحبري لمباشرة مهامه من طرابلس

تم النشر منذُ 17 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” في تصريح لبرنامج فلوسنا رصدته صدى الاقتصادية أنه سيتم خلال اليوميين القادميين فتح المقاصة وأن مصرفي التجارة والتنمية والوحدة سيكونان كالمصارف الأخرى .

وكان مصدر بالمركزي أكد لصدى الاقتصادية حصريا على أن معالجة اشكالية أرصدة المصارف على طاولة المصرف المركزي ، وسيكون هذا الأمر محقق قريباً .

وكشف العكاري عن ابلاغ محافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري له بزيارة قريبة لطرابلس لمباشرة مهامه رسمياً مؤكداً على أن هذا مؤشر رسمي لتوحيد مصرف ليبيا المركزي .

وقال العكاري أنه سيتم فتح الحوالات المباشرة لصغار التجار قبل نهاية شهر ينارير الحالي .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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