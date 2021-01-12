خاص: المركزي يؤكد لصدى استمرار اجتماع لجنته الفنية في طرابلس مع تحقيقها نجاحاً كبيراً في ملف المصارف والمقاصة

أكد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي على استمرار اجتماعات اللجنة الفنية المكلفة بسعر الصرف بمدينة طرابلس .

المصدر كشف لصدى الاقتصادية على استمرار اللجنة بالقيام بأعمالها ومرورها بمراحل أكبر بعد تعديل سعر الصرف ،كما أنها بدأت العمل رسمياً على حلحلة اشكالية تدني أرصدة المصارف واعتماد ذلك رسمياً ومعالجة اشكالية المقاصةبشكل تدريجي مع تأكيد موقف جيد لمجلس الإدارة على ذلك.

وكان المسؤول بالمركزي أكد رسمياً وحصرياً لصدى أن اشكالية تدني أرصدة المصارف على طاولة المصرف المركزي وستحل قريباً.

المصدر أوضح فعلياً على مباشرة المصارف تدريجياً عملية شحن البطاقات على سعر 4.48 ، مشيراً إلى أن كافة مشاكلهاستحل وستكون هناك أخبار مبشرة خلال الفترة القريبة القادمة .

المصدر أكد لصدى الاقتصادية فعلياً على أن كافة القنوات المصرفية ستفتح وبشكل تدريجي وقريب .

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