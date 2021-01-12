اقتصاد

بحث القضايا العالقة بين “الكهرباء” و “الحديد والصلب”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهد المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء في مدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً – الثلاثاء- بين الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للحديد والصلب، بحضور رئيس وأعضاء مجالس الإدارة للشركتين وعدد من الإدارات التنفيذية، للتباحث في عدد من النقاط العالقة بين الطرفين، حيث تعتبر الشركة الليبية للحديد والصلب من كبار المستهلكين للتيار الكهربائي.

ورشح عن الاجتماع اتفاق الطرفين علي تكوين لجان رئيسية فنية ومالية والاجتماع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة إيجاد الحلول المثلى للنقاط العالقة التي تهدف إلى استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتذليل الصعاب التي تواجه الطرفين .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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