بحث القضايا العالقة بين “الكهرباء” و “الحديد والصلب”

شهد المقر الرئيسي للشركة العامة للكهرباء في مدينة طرابلس اجتماعاً موسعاً – الثلاثاء- بين الشركة العامة للكهرباء والشركة الليبية للحديد والصلب، بحضور رئيس وأعضاء مجالس الإدارة للشركتين وعدد من الإدارات التنفيذية، للتباحث في عدد من النقاط العالقة بين الطرفين، حيث تعتبر الشركة الليبية للحديد والصلب من كبار المستهلكين للتيار الكهربائي.

ورشح عن الاجتماع اتفاق الطرفين علي تكوين لجان رئيسية فنية ومالية والاجتماع بشكل مستمر خلال الفترة المقبلة من أجل مواصلة إيجاد الحلول المثلى للنقاط العالقة التي تهدف إلى استقرار الشبكة العامة للكهرباء وتذليل الصعاب التي تواجه الطرفين .

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