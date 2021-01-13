أسعار النفط العالمية تسجل أعلى ارتفاعًا منذ 11 شهرًا

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ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط الخام، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا غير مسبوق منذ 24 فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 20 ديسمبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنصرم في الثامن من يناير والذي قد يعكس تقلص العجز إلى نحو 3.2 مليون برميل مقابل نحو 8.0 مليون برميل في القراءة الأسبوعية السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير المقبل بنسبة 1.09 بالمئة لتتداول عند مستويات 53.89 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 53.31 دولارًا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام “برنت” تسليم مارس المقبل 0.93 بالمئة لتتداول عند 57.36 دولارًا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.83 دولارًا للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 56.58 دولارًا للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار 0.02 بالمئة إلى 89.99 مقارنة بالافتتاحية عند 90.01، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 90.09.