الليبية للحديد والصلب تبحث مع الشركة العامة للكهرباء احتياجاتها من الطاقة

بحث المسؤلون عن الشركة الليبية للحديد والصلب أمس الثلاثاء مع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء احتياجاتهم من الطاقة الكهربائية وإيجاد آليات لتوفير البدائل دون الإضرار بالشبكة العامة.

وجاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر شركة الكهرباء بين رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس وبعض المديرين العامين ومديري الإدارات بالشركة، بينما مثل جانب الشركة الليبية للحديد والصلب رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس وعضو المجلس ومدير مكتب الرئيس.

ووفق بيان صادر عن شركة الحديد والصلب، تناول الاجتماع مجموعة من النقاط أبرزها تشكيل مجموعة من اللجان المشتركة لإبرام عقد حول تبادل الطاقة بين الطرفين، وكذلك لجنة لدراسة الوضع الفني لمحطة كهرباء الحديد، وأخرى لتسوية الديون والمقاصة.

وتوصل الاجتماع لاتفاق على وضع آلية للتواصل والتنسيق حول تشغيل المجمع بهدف توفير متطلباته وتفادي إحداث ضرر بالشبكة العامة للكهرباء، مع تولى الشركة العامة للكهرباء اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لتوفير الاحتياجات المستقبلية للشركة وفقا لخطط التطوير المعتمدة.

وأشار البيان إلى أن الشركة العامة للكهرباء ستتولى اتخاذ الإجراءات العاجلة لصيانة محطة كهرباء الحديد من خلال المبالغ المالية المخصصة من الدولة. ودراسة المعالجات الممكنة للحد من العجز في الطاقة؛ كترشيد الاستهلاك والقضاء على التوصيلات غير القانونية، ومراجعة التعريفة وغيرها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية