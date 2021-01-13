تراجع للدولار وارتفاع اليورو والاسترليني.. تعرف على اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 13-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 13 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة تراجع سعر الدولار الامريكي فيما قفز سعر الجنية الاسترليني و ارتفع ايضا اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 13 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4507 د‫.‬ل 4.4618 د‫.‬ل 4.4396 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4374 د‫.‬ل 5.451 د‫.‬ل 5.4238 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0886 د‫.‬ل 6.1038 د‫.‬ل 6.0733 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5006 د‫.‬ل 3.5094 د‫.‬ل 3.4919 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4577 د‫.‬ل 3.4664 د‫.‬ل 3.4491 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0245 د‫.‬ل 5.0371 د‫.‬ل 5.0119 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5399 د‫.‬ل 0.5412 د‫.‬ل 0.5385 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5279 د‫.‬ل 0.5292 د‫.‬ل 0.5266 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7309 د‫.‬ل 0.7327 د‫.‬ل 0.729 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.29 د‫.‬ل 4.3 د‫.‬ل 4.28 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1863 د‫.‬ل 1.1892 د‫.‬ل 1.1833 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2117 د‫.‬ل 1.2148 د‫.‬ل 1.2087 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6548 د‫.‬ل 1.6589 د‫.‬ل 1.6506 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5043 د‫.‬ل 0.5056 د‫.‬ل 0.5031 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.24 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.607 د‫.‬ل 0.607 د‫.‬ل 0.607 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.5981 د‫.‬ل 0.5996 د‫.‬ل 0.5966 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6895 د‫.‬ل 0.6912 د‫.‬ل 0.6878 د‫.‬ل

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