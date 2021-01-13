تراجع للدولار وارتفاع اليورو والاسترليني.. تعرف على اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 13-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاربعاء 13 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة تراجع سعر الدولار الامريكي فيما قفز سعر الجنية الاسترليني و ارتفع ايضا اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء 13 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4507 د.ل
|4.4618 د.ل
|4.4396 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4374 د.ل
|5.451 د.ل
|5.4238 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0886 د.ل
|6.1038 د.ل
|6.0733 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5006 د.ل
|3.5094 د.ل
|3.4919 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4577 د.ل
|3.4664 د.ل
|3.4491 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0245 د.ل
|5.0371 د.ل
|5.0119 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5399 د.ل
|0.5412 د.ل
|0.5385 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5279 د.ل
|0.5292 د.ل
|0.5266 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7309 د.ل
|0.7327 د.ل
|0.729 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.29 د.ل
|4.3 د.ل
|4.28 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1863 د.ل
|1.1892 د.ل
|1.1833 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2117 د.ل
|1.2148 د.ل
|1.2087 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6548 د.ل
|1.6589 د.ل
|1.6506 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.5043 د.ل
|0.5056 د.ل
|0.5031 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.24 د.ل
|1.25 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.5981 د.ل
|0.5996 د.ل
|0.5966 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6895 د.ل
|0.6912 د.ل
|0.6878 د.ل
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