ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب يجتمع مع المؤسسة الوطنية للنفط

البيضاء 13 يناير 2021 (وال) – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة المنبثق عن مجلس النواب الدكتور عمر عبد ربه صالح بمقر رئاسة الديوان بمدينة البيضاء مع السيد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية .

كما حضر الاجتماع السادة رئيس وأعضاء لجنة دراسة العقود المسبقة بديوان المحاسبة، وعدد من مدراء الإدارات الفنية بالمؤسسة .

حيث تم خلال الاجتماع البحث في تذليل المعضلات والمعوقات التي تصادف المصادقة على إجراءات تعاقد المؤسسة لعقد الخدمات الاستشارية لمشروع إنشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي ولإيجاد السبل القانونية التي تكفل الموافقة على الإجراءات . (وال – البيضاء)

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