تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي 13-1-2021

سجل سعر صرف الدولار الامريكي استقراره على ارتفاع مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب تباينها في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 13-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار :

5.330 بيع في زليتن&طرابلس

5.320 شراء

الدولار حوالة تركيا = 5.35 دينار

اليورو = 6.48 دينار

الجنية الإسترليني 7.28 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.96 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 223 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب260.16 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب297.3 دينار

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