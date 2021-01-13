المحاسبة بالبيضاء يبحث تسهيل إجراءات بعض العقود لمؤسسة النفط بنغازي

بحث رئيس ديوان المحاسبة في البيضاء اليوم الأربعاء مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة الليبية، تسهيل إجراءات بعض العقود الخاصة بالمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي.

وأوضح الديوان في بيان، بأن الاجتماع تناول تذليل المعضلات والمعوقات التي تصادف المصادقة على إجراءات تعاقد المؤسسة لعقد الخدمات الاستشارية لمشروع انشاء مركز نفطي للصيانة والخدمات الفنية بمدينة بنغازي.

وأشار البيان إلى أن الديوان يبحث أيضا عن إيجاد السبل القانونية التي تكفل الموافقة على الإجراءات عبر لجنة دراسة العقود المسبقة بديوان المحاسبة.

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