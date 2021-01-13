مراجع غيث يرد على انباء اتفاق بشأن قيمة ميزانية ليبيا 2021 بـ82 مليار دينار

رد مراجع غيث، وزير المالية بالحكومة الليبية “المؤقتة”، على الانباء المتداولة حول الاتفاق على أن تكون قيمة ميزانية ليبيا لعام 2021 بـ82 مليار دينار، نافياً صحة هذه الانباء.

وأكد “غيث” في تصريح صحفي، أن “هذا الامر غير صحيح ولم يتم تداول أي رقم لأن اللجنة المالية الموحدة التي تعد مشروع الميزانية لم تجتمع”، مضيفاً “حتى ولو حددت الرقم لا يمكن اعتباره النهائي إلا بعد اعتماده”.

وشهدت بلدة البريقة غربي مدينة أجدبيا اليوم الثلاثاء اجتماعًا رفيع المستوى يضم مسؤولي من حكومتي ليبيا “الحكومة الليبية” و”حكومة الوفاق الوطني”، لتوحيد السياسات الاقتصادية ومنها ميزانية الدولة والمقاصة المصرفية.

وجرى الاتفاق في اللقاء على تشكيل لجنة موحدة لمتابعة الإجراءات التنفيذية لما تم التوافق عليه بشأن عملية التوحيد الخاصة بالميزانية الوطنية لعام 2021، وتولي مهام البناء الكامل لها في إطار الموارد المالية المحتملة لهذه السنة، مثمنًا في ذات الوقت دور المصرف المركزي بالخصوص.

وضم وفد الحكومة الليبية “المؤقتة” وزير المالية مراجع غيث، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري، فيما ضم وفد حكومة الوفاق وزير الخارجية محمد سيالة ووزير المالية فرج بومطاري، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، وعدداً من المسؤولين من الحكومتين.

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