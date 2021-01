تركيا.. ارتفاع مؤشر الإنتاج الصناعي 11% في نوفمبر 2020

ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في تركيا خلال نوفمبر 2020، ارتفع بنسبة 1.3% على أساس شهري و11% على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث بيانات أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الأربعاء، وفق ماذكرت وكالة الأناضول.

وأوضحت البيانات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسميا في نوفمبر الماضي، ارتفع بنسبة 11% مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2019.

وأضافت أن مؤشر قطاع التعدين والمناجم ارتفع بنسبة 4.6%، والصناعات التحويلية 11.6%.

كما أشارت إلى ارتفاع مؤشر إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 7.5% خلال الفترة المذكورة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشرًا رائدًا للناتج المحلي الإجمالي.

