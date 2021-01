التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الثلاثاء، عضو مجلس النواب عن “غات”، صالح همّة؛ لبحث دعم المؤسسة للجنوب بالاحتياجات الملحّة التي يحتاج إليها الأهالي.

و يأتي هذا اللقاء، استكمالاً للقاءات سابقة مع البلديات والمسؤولين المحليين بمناطق فزّان.

ونُوقش، خلال الاجتماع، إنشاء وحدة لاستخلاص الغاز بحقل “الشرارة” النفطي، الذي قامت المؤسسة بدراسته سابقًا، ولكنها لا تستطيع تمويله بما يُخصّص لها من ميزانيات أو مساهمات من الشركاء الأجانب.

ومن المُخطّط أن يكون هذا المشروع الحلّ النهائي والناجح، لتوفير منتج غاز الطهي، بكافة مناطق الجنوب بشكل نهائي مُستدام.

The post “صنع الله” يبحث توفير الغاز لسكان الجنوب appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية