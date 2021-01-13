وزارة العمل تبحث الصعوبات التي تواجه اعتماد الملاك الوظفي لقطاع الصحة

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين أمس الثلاثاء، مع وكيل وزارة الصحة عبدالرحمن عمير الصعوبات التي تواجه اعتماد الملاك الوظيفي لوزارة الصحة.

ووفق بيان صادر عن وزارة العمل، توصل الاجتماع إلى تشكيل لجنة مشتركة من المتخصصين في الوزارتين يكون مهامها دراسة الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة بما لا يتعارض مع التشريعات المحلية لاعتماده من وزارة العمل وإحالته إلى المجلس الرئاسي لاعتماده.

وبحسب البيان، أكد وزير العمل على تسخير كافة إمكانيات وزارة العمل والتأهيل لحلحلة المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، مشيداً بالدور الكبير للعاملين في القطاع الصحي في مجابهة جائحة كورونا.

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