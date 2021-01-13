حركةٌ “نشطةٌ” بميناء بنغازي البحري

استقبلت أرصفة ميناء بنغازي البحري، الساعات الماضية، سفينة نقل الحاويات “أسبرانزا”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “عبر أعالي البحار للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 218 حاوية بضائع وسلع مختلفة.

كما رست السفينة “إتلانتك سلڤر”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 127 حاوية بضائع متنوعة، بالإضافة إلى السفينة “لونا أف”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميديترينيان للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 51 حاوية بضائع عامة، إلى جانب السفينة “ليدى بشرى”، التابعة لشركة “الشرق للتوكيلات الملاحية”، وعلى متنها 3112 طنًا من مادة الرخام.

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