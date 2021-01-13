مسؤول : إنتاج المنتجات النفطية بمصفاة طبرق بلغ أكثر من خمسة مليون طن متري

أخبار ليبيا 24 – خاص

كشف رئيس قسم حركة المنتجات بمصفاة طبرق التابعة لشركة الخليج العربي للنفط الناجح علي موسى أن إنتاج مصفاة طبرق من المنتجات النفطية بلغ أكثر من خمسة مليون طن متري خلال عام 2020 من المنتجات النفطية .

موسى أوضح – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن المصفاة انتجت زيت الوقود الثقيل والذي كان يصدر داخل وخارج ليبيا، ووقود الديزل الذي يصدر إلى شركة البريقة بالكامل، ووقود الكيروسين بنوعيه والذي كان يصدر داخلياً إلى شركة البريقة .

وتابع أن أنتاج وقود النافتا الخفيفة التي تصدر خارجياً عن طريق رصيف شركة البريقة بمدينة طبرق من المصفاة وصل إلى 20 ألف طن إلى رأس لانوف والغاز المسال، الذي يصدر إلى مستودع غاز الطهي التابع لشركة البريقة في طبرق وكذلك مخلفات مرجعة إلى النفط الخام.

وبين أن منتجات المصفاة خلال عام 2020 بالطن المتري من غاز التسخين والغاز المنتج 3035، والنافتا الخفيفة 111.571، والكيروسين بنوعيه 39.598، والديزل 193.165، وزيت الوقود الثقيل 326.796.

وأشار إلى أن المنتجات المصدرة خلال العام بالطن المتري هي الزيت الثقيل 333.844، والديزل 195.404، ووقود كيروسين بنوعيه 42.071، والنافتا الخفيفة 111.343، والغاز 2981، ومخلفات مرجعة 1276 .

وأضاف رئيس قسم حركة المنتجات بمصفاة طبرق أن هذه الأرقام تعتبر 70% من الإنتاج المستهدف خلال عام 2020 بسبب القوة القاهرة التي فرضت على التصدير من شهر مارس إلى اكتوبر من العام الماضي، وكذلك إيقاف غير مبرمج للمصفاة لمدة 16 يوم، منوهًا أن الطن المتري يساوي 1000 لتر مع اختلاف كثافة المنتج.