تحذيراتٌ بريطانيةٌ من الاستثمار في “البتكوين”

حذرت هيئة الرقابة المالية البريطانية، متداولي العملات المُشفّرة، عقب ميل الكثير من المستثمرين إلى عملة “البتكوين”، في الفترة الاخيرة، من التعرّض لخسائر كبيرة.

وأكدت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة، على ضرورة استعداد المتعاملين الذين يستثمرون في سوق العملات المشفرة، لخسارة كل أموالهم، مشيرة إلى وجود العديد من المخاطر التي تحوم حول هذا النوع من العملات.

وفي هذا الصدد، أضافت الهيئة البريطانية أن الشركات التي تُروّج لاستثمارات العملات المشفرة، قد تُبالغ في العوائد التي يحصدها المستثمرون، وتُقلّل من مخاطر السوق، منوهةً إلى أنه من غير المتوقّع أن يتمكن المستثمرون الذين يشترون العملة، من الوصول إلى حماية المستهلك، إذا حدث خطأ، ما بحسب قولها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية