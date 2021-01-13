مرسى الحريقة يُصدّر مليوني برميل نفط خلال أسبوع

نجحت الفرق الفنية التابعة لشركة الخليج العربي في مرسى الحريقة النفطي الثلاثاء، بتصدير مليون برميل نفط خام عبر الناقلة يورو.

وتعتبر هذه الشحنة الثانية خلال أسبوع بعد ما سجل الميناء قبل أيام تصدير مليون برميل نفط عبر الناقلة سونغا بيرل، فيما لم تذكر “الخليج الغربي” وجهة الصادرات.

وبلغ إنتاج ليبيا من النفط مع حلول العام الجاري 1.28مليون برميل مع استقرار الوضع الأمني والعسكري في الحقول وموانئ التصدير.

وطالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مرات عديدة بصرف الميزانيات المخصصة لقطاع النفط لتتمكن الفرق الفنية من زيادة الإنتاج وتحسين البنية التحتية.

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