نفي تحديد ميزانية 2021 بـ85 مليار دينار‎

نفى مصدر مسؤول يعمل في وزارة المالية في حكومة الوفاق لقناة “218”، ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي بأن وفدي حكومتي “الوفاق والليبية” قد اتفقا في اجتماعهما يوم الثلاثاء على تحديد ميزانية عام 2021 بقيمة تتراوح بين 80 و85 مليار دينار.

وأضاف المصدر أن المجتمعين لم يتطرقوا لتنفيذ الميزانية ولموعد الإعلان عنها أو تحديد قيمتها، مؤكدا أن الاجتماع تم الاتفاق فيه على ضرورة توحيد الميزانية لعرضها فيما بعد على حكومة الوحدة الوطنية لاعتمادها.

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق عقدت أول اجتماع موحد لها منذ 7 سنوات بمشاركة وزير المالية فرج بومطاري، ووكيل وزارة المالية والقائم بأعمال الوزارة التابعة لمجلس النواب امراجع غيث، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، علي الحبري، ووزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة.

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