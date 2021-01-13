صنع الله يبحث تأخر دفع مرتبات حرس المنشآت في الحريقة وميزانية الخليج العربي

بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء مع مسؤولي شركة الخليج العربي للنفط تأخر مرتبات عناصر حرس المنشآت النفطية في الحريقة واعتماد الميزانية للشركة وتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة الإنتاج.

وجاء ذلك خلال اجتماع مباشر في مقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي وبحضور عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية بالشركة، إضافة إلى مدير عام الشؤون المالية، ومدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة.

ووفق بيان للمؤسسة، تناول الاجتماع مناقشة خطط المؤسسة الوطنية للنفط الاستراتيجية للعام 2021، والميزانيات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإنجاز بعض المشاريع الهامة لدى الشركة للتقليل من عمليات حرق الغاز وللوصول إلى معدلات أقل لحرقه بجميع حقول شركاتها خلال السنوات القادمة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع تطرق إلى ضرورة زيادة الإنتاج في العام الجاري والموارد المالية المطلوبة لتفعيل إنتاجية الآبار المغلقة بحقلي السرير ومسلة وإدخال تقنية حديثة للكشف على خطوط نقل النفط الخام. ويأتي ذلك في إطار خطط المؤسسة المستقبلية.

وناقش المسؤلون باستفاضة مشكلة تأخر سداد مرتبات حرس المنشآت النفطية، حيث أوضح صنع الله في هذا الصدد، بأن المؤسسة الوطنية للنفط قامت ولا زالت تقوم بالتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لحلحلة هذه المشكلة، بحسب البيان.

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