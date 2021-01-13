مسؤول زراعي: الدودة القارضة تهاجم حقول الشعير غرب طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

قال مراقب الزراعة في طبرق حدوث مفتاح لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الأربعاء إن آفة (اجروتش) أو الدودة القارضة تهاجم حقول الشعير بمنطقة السد غرب طبرق.

وأضاف مفتاح أن هذه الدودة لها القدرة على إفساد محصول الشعير لهذا العام وهي آفة خطيرة يجب محاربتها.

وأشار مراقب زراعة طبرق أن الدودة تقوم بأكل النبات في النهار وتختفي في الأرض في المساء، مؤكدًا أن الدودة تنتشر بعد الحرث وهطول الأمطار.

ولفت مفتاح إلى أن هذه المرة هي الثانية التي تهاجم فيها الدودة نفس المنطقة فقد هاجمتها قبل عام 2011، موضحًا أنهم خاطبوا وزارة الزراعة لمدنا بالمبيدات الحشرية ليتم رشها.

وتابع مراقب الزراعة طبرق :”سنبدأ برش المبيدات المتوفرة لدينا الآن وهي (سوبر سايد و سوبر كل)، لا نتخوف من انتقالها إلى أماكن أخرى”.

وذكر مفتاح أنهم أعلموا بلدية طبرق والتي ستقدم لهم المساعدة في الاتصال بالجهات ذات العلاقة.

يشار إلى أن منطقة السد تقع غرب طبرق بحوالي 25 كيلو متر والتي تشتهر بزراعة محاصيل القمح والشعير.