المحاسبة بطرابلس يحتفل بتخريج الدفعة الثالثة من مبادرة “لبنة”

احتفل ديوان المحاسبة في طرابلس اليوم الأربعاء في مقر المعهد الوطني للإدارة 53 طالبا وطالبة اجتازوا اختبارات القبول في مبادرة لبنة التي خصّت طلبة القانون في نسختها الثالثة.

وتهدف مبادرة لبنة منذ إنطلاقها عام 2017 لاستقطاب الأوائل في الجامعات الليبية الحكومية خلال السنوات من 2012 وحتى 2017 للالتحاق بكادر ديوان المحاسبة.

ووفق بيان صادر عن الديوان، قال خالد شكشك “إن البرنامج يعتمد بشكل أساسي على الشباب وأن مستقبل البلاد مرتبط بهم، ونحن نرمي من خلال هذه المبادرة إلى دعم هذا المسار ومنح الثقة للشباب من أجل بناء مستقبل زاهر للأجيال القادمة “.

وأضاف شكشك أن تخريج دفعة لبنة ثلاثة، تتزامن مع انتقال المجموعة الأولى من المشاركين في لبنة أربعة هذا الشهر إلى مرحلة التدريب العملي، معربًا عن شكره وامتنانه للجهات الداعمة لهذه المبادرة من وزارة العمل والتأهيل ومعهد القضاء والمعهد الوطني للإدارة.

وشارك في مراسم الاحتفال رئيس الديوان ووكيله وعدد من مديري الإدارات بالديوان إلى جانب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمعهد الوطني للإدارة ومدير معهد القضاء السابق، إضافة إلى عدد من المدربين المستشارين بالمحاكم.

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