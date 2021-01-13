ارتفاع جديد للدولار.. تعرف على اخر اسعار العملات الاجنبية والذهب مقابل الدينار الليبي

سجل سعر صرف الدولار الامريكي ارتفاعا جديدا مقابل الدينار الليبي، فيما سجلت اسعار العملات الاجنبية والذهب صعودها ايضا في تداولات السوق الموازية مساء الاربعاء.

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الاربعاء 13-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار = 5.42 ~ 5.44 دينار

الدولار حوالة تركيا = 5.45 دينار

اليورو = 6.48 دينار

الجنية الإسترليني 7.28 دينار

الليرة التركية 0.71 دينار

الدينار التونسي 1.99 دينار

الجنية المصري 0.34 دينار

الدينار الاردني 7.45 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 225 للجرام

الذهب الكسر عيار 21 ب262.5 دينار

الذهب الكسر عيار 24 ب300 دينار

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