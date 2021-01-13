البلدي قمينس يستلم مقر الشرطة الزراعية بمنطقة المقرون بعد انتهاء أعمال صيانته

المقرون 14 يناير 2021 (وال)- استلم المجلس البلدي لبلدية قمينس، مقر مبنى الشرطة الزراعية بمنطقة المقرون من الشركة المكلفة بأعمال الصيانة من قبل الحكومة في مدة لم تتجاوز 40 يومًا من تاريخ استلام المقر.

هذا وكانت الشركة المكلفة بأعمال الصيانة قد استلمت المقر قبل حوالي شهر تقريبًا، بمتابعة وإشراف المجلس البلدي لبلدية قمينس، وتقدم أهالي منطقة المقرون بالشكر للحكومة الليبية لمتابعتها لاحتياجات المحلات والبلديات . (وال- المقرون) ع م/ ر ت

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