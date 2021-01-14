“صنع الله” يبحث تأخر مرتبات حرس المنشآت النفطية لميناء الحريقة

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله -الأربعاء- مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله احتيتة”، قضية تأخر دفع مرتبات منتسبي حرس المنشآت النفطية بميناء الحريقة، الذين أعلنوا مؤخراً -عبر بيان لهم ووقفة احتجاجية في طبرق الإضراب- في حالة عدم النظر إلى مشكلتهم لأجل حلها .

وأوضح “صنع الله” في هذا الصدد، بأن المؤسسة الوطنية للنفط قامت ولا تزال تتواصل مع كل الجهات المعنية بالدولة الليبية لحلحلة مشكلة تأخر مرتبات أفراد حرس المنشآت النفطية في ميناء الحريقة.

انعقد الاجتماع داخل المقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط في مدينة طرابلس، بحضور عضو لجنة الإدارة للمالية والموارد البشرية بشركة الخليج “أشرف العبار”، و”أبوالعيد سالم” مدير عام الشؤون المالية، و”أنور عقيل” مدير إدارة الإنتاج بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وطُرح في الاجتماع أيضاً “آليات التقليل من عمليات حرق الغاز” و “اعتماد الميزانية وتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة الإنتاج” ومناقشة خطط المؤسسة الوطنية للنفط الاستراتيجية للعام 2021، والميزانيات والموارد المالية اللازمة لتنفيذ وإنجاز بعض المشاريع المهمة لدى الشركة للتقليل من عمليات الحرق للوصول إلى أقل معدّلات حرق الغاز في جميع الحقول خلال السنوات المقبلة، والاهتمام بالبرامج البيئية.

كما تباحث الجتمعون في مسألة زيادة الإنتاج للعام الجاري 2021 م و الموارد المالية المطلوبة لتفعيل إنتاجية الأبار المغلقة في حقلي السرير ومسلة، وإدخال تقنية حديثة للكشف عن خطوط نقل النفط الخام، ويأتي ذلك في اطار خطط المؤسسة المستقبلية-حسب ما أوردته المنصات الإعلامية للمؤسسة.

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