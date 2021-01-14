رئيس هيئة السياحة يزور عدد من المواقع السياحية في بلدية توكرة لتنشيط القطاع

توكرة 14 يناير 2021 (وال)- قام رئيس الهيئة العامة للسياحة في الحكومة الليبية الدكتور أحمد بوسقاوة، بزيارة عدد من المواقع السياحية في بلدية توكرة، تنفيذًا لسياسة الهيئة في تنمية المنتج السياحي وإثراء السياحة في عام 2021 م .

وتأتي هذه الزيارة ضمن إطار زياراته لمختلف المواقع السياحية، والوقوف على بعض المواقع السياحية التي يمكن استغلالها سياحيًا، أعقبها عقد اجتماع مشترك مع المجلس البلدي توكرة، لتباحث سُبل تطوير السياحة بالبلدية، بالإضافة إلى جولة تفقدية في منتج أصول بعد بلوغ نسبة الانجاز فيه 75 % وبعد مرور قرابة 3 أعوام على وضع الهيئة حجر الأساس لهذا المشروع. (وال- توكرة) أ ف/ ر ت

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