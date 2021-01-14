اقتصاد

مساعي الحكومة الليبية لتفعيل الاستثمار في قطاع الزراعة والثروة الحيوانية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني -الأربعاء- مع وزير الزراعة، الدكتور “حسن الزيداني” ، آليات تفعيل الاستثمار في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية، خلال اجتماع عقده في مكتبه في مدينة بنغازي.

وبحث “الثني” مع “الزيداني” تفعيل برامج الاستثمارات في هذه القطاعات بما يكفل تعزيز الأمن الغذائي. . وأطلع الوزير، رئيس الحكومة على حصيلة عمل الوزارة للعام 2020 م، وخطة عملها للعام الحالي.

كما نوقشت -خلال الاجتماع- آلية توفير التحصينات البيطرية والتعجيل بتوفيرها للحد من الأوبئة المتعلقة بالثروة الحيوانية، فيما أصدر “الثني” تعليماته بدعم حملات التشجير في كافة البلديات، بما يعزز المسطحات الخضراء ويدعم البيئة العامة على مستوى البلاد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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