ارتفاع للدولار وتراجع لليورو.. تعرف على اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 14-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 14 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاع سعر الدولار الامريكي فيما انخفض سعر الجنية الاسترليني و اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 14 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.4621 د.ل
|4.4733 د.ل
|4.4509 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4223 د.ل
|5.4359 د.ل
|5.4088 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.0823 د.ل
|6.0975 د.ل
|6.0671 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5168 د.ل
|3.5256 د.ل
|3.508 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.4635 د.ل
|3.4721 د.ل
|3.4548 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0277 د.ل
|5.0403 د.ل
|5.0152 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5349 د.ل
|0.5362 د.ل
|0.5335 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5272 د.ل
|0.5285 د.ل
|0.5259 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7289 د.ل
|0.7307 د.ل
|0.727 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.29 د.ل
|4.3 د.ل
|4.28 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1894 د.ل
|1.1924 د.ل
|1.1864 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2148 د.ل
|1.2179 د.ل
|1.2118 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6512 د.ل
|1.6553 د.ل
|1.647 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.337 د.ل
|0.338 د.ل
|0.336 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.5029 د.ل
|0.5041 د.ل
|0.5016 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|0.607 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.602 د.ل
|0.6035 د.ل
|0.6005 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.6897 د.ل
|0.6914 د.ل
|0.688 د.ل
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