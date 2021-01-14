ارتفاع للدولار وتراجع لليورو.. تعرف على اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم 14-1-2021

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الخميس 14 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة ارتفاع سعر الدولار الامريكي فيما انخفض سعر الجنية الاسترليني و اليورو بشكل نسبي مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس 14 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.4621 د‫.‬ل 4.4733 د‫.‬ل 4.4509 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4223 د‫.‬ل 5.4359 د‫.‬ل 5.4088 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.0823 د‫.‬ل 6.0975 د‫.‬ل 6.0671 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.5168 د‫.‬ل 3.5256 د‫.‬ل 3.508 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.4635 د‫.‬ل 3.4721 د‫.‬ل 3.4548 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0277 د‫.‬ل 5.0403 د‫.‬ل 5.0152 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5349 د‫.‬ل 0.5362 د‫.‬ل 0.5335 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5272 د‫.‬ل 0.5285 د‫.‬ل 0.5259 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7289 د‫.‬ل 0.7307 د‫.‬ل 0.727 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.29 د‫.‬ل 4.3 د‫.‬ل 4.28 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1894 د‫.‬ل 1.1924 د‫.‬ل 1.1864 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2148 د‫.‬ل 1.2179 د‫.‬ل 1.2118 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6512 د‫.‬ل 1.6553 د‫.‬ل 1.647 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.337 د‫.‬ل 0.338 د‫.‬ل 0.336 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.5029 د‫.‬ل 0.5041 د‫.‬ل 0.5016 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.607 د‫.‬ل 0.607 د‫.‬ل 0.607 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.602 د‫.‬ل 0.6035 د‫.‬ل 0.6005 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.6897 د‫.‬ل 0.6914 د‫.‬ل 0.688 د‫.‬ل

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