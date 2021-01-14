شركة زلاف لإنتاج النفط تشرع في حفر آبار بحقل “ايراون” النفطي

شرعت شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في عمليات الحفر بحقل “ايراون” النفطي الواقع في حوض مرزق شمال شرق مدينة العوينات.

وأفصحت الشركة – على صفحتها الرسمية- الأربعاء، حفر أربع آبار كمرحلة أولى وإجراء الاختبارات لهم، على أن تستكمل عمليات الحفر في الحقل بناء على هذه الاختبارات.

يُشار إلى أن شركة زلاف ليبيا لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز أعلنت في 12 يناير الحالي وصول السفينة MV-CLIPPER ARGINA الى ميناء الخمس البحري والتي ستستخدم في نقل الخام من حقل إيراون التابع لشركة زلاف وربطه بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس.

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