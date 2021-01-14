وزارة العمل والتأهيل تسوي 190 حالة ازدواج وظيفي

أعلنت لجنة تسوية الازدواج الوظيفي بوزارة العمل والتأهيل تسوية 190 حالة ازدواج من الدفعة 520 عن طريق مركز المعلومات والتوثيق التابع لها.

ونوهت وزارة العمل في بيان لها الأربعاء إلى أن تسوية الازدواج الوظيفي من اختصاص المركز، لافتة إلى أن لديها صلاحية شطب من لديهم جهة واحدة فقط ولا علاقة له بالإفراج عن المرتبات.

وأوضحت الوزارة أن لجنة تسوية الازدواج الوظيفي خاطبت مكاتب العمل بالوزارة بالإسراع في استلام النسخ الورقية، مضيفة أنه سيتم تحويل الدفعة المذكورة إلى وزارة المالية للبدء في إجراءات صرف المرتبات لمستحقيها.

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