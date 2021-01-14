من بينهم محافظ المركزي.. الرعيض يلتقي مسؤولين توانسة لتفعيل التعاون الاقتصادي

التقى رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة بليبيا محمد الرعيض في زيارة عمل إلى دولة تونس، مجموعة من المسؤلين البارزين من بينهم رئيس الحكومة ومحافظ المركزي التونسي.

ووفق بيان صادر عن الاتحاد، تركزت الزيادة على تناول الأمور المتعلقة بتسهيل حركة الأموال بين المصارف في البلدين والتبادل التجاري وتفعيل اتفاقيات الاستيراد والتصدير بين البلدين.

وأوضح البيان بأن الرعيض استهل زيارته بلقاء رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول، إضافة إلى محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، وذلك لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بتسهيل حركة الأموال بين المصارف في البلدين.

وشملت الزيارة لقاء وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي،حيث تطرق اللقاء مناقشة كافة المواضيع المتعلقة بالجمارك وحركة السلع وتشجيع التبادل التجاري والاستثمار بين البلدين.

وأشار البيان إلى إجراء الرعيض لقاءات مع رئيس الحكومة هشام مشيشي ووزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد؛ لبحث سبل التعاون بين البلدين وتوحيد الجهود لدعم الاستقرار وتشجيع الحركة الاقتصادية في كافة المجالات وتفعيل الاتفاقيات التجارية لزيادة حركة التبادل التجاري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية